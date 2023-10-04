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فقدان 23 جندياً هندياً على الأقل في فيضان مفاجئ

منذ 4 دقائق
علم الهند

علم الهند

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قال متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية الأربعاء إن 23 جنديا في عداد المفقودين بعد سيول وفيضانات مفاجئة ناجمة عن أمطار غزيرة في ولاية سيكيم بشمال شرق البلاد.

وهطلت الأمطار على واد يبعد نحو 150 كيلومترا شمالي جانتوك عاصمة الولاية الواقعة على الحدود مع الصين.

وقال المتحدث المقيم في مدينة جواهاتي “تضررت بعض مؤسسات الجيش على امتداد الوادي وهناك جهود جارية للتحقق من التفاصيل”.

وأضاف أن المياه الآخذة في الارتفاع غمرت بعض السيارات بعد خروج الماء من أحد السدود.

وقال مسؤول بالجيش لرويترز، اشترط عدم نشر هويته، إن الأمطار المتقطعة والرعدية تعرقل عمليات الإنقاذ في المنطقة.

    المصدر :
  • رويترز

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