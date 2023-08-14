الأثنين 27 محرم 1445 ﻫ - 14 أغسطس 2023 |
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فقدان 7 سائحين بعد انقطاع الاتصال مع زورق قبالة إندونيسيا

منذ 3 دقائق
سواحل إندونيسيا

سواحل إندونيسيا

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أعلنت وكالة البحث والإنقاذ الوطنية في إندونيسيا، أنّ أربعة سائحين أستراليين وثلاثة إندونيسيين أصبحوا في عداد المفقودين قبالة الساحل الشرقي لإقليم أتشيه اليوم الإثنين، وذلك بعد فقد الاتصال مع زورقهم الخشبي السريع، وسط أحوال جوية سيئة.

كان الزورق الخشبي الذي يبلغ طوله عشرة أمتار يبحر من جزيرة نياس إلى جزيرة بانياك في إقليم أتشيه، وفُقد الاتصال به في حوالي الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي أمس الأحد.

وجرت عملية للبحث عن المفقودين اليوم الإثنين، لكنها أُلغيت مع حلول الليل.

وقال رئيس وكالة البحث والإنقاذ في جزيرة نياس لرويترز: “سنواصل عملية البحث صباح غد الثلاثاء”.

كان السائحون الأربعة ضمن مجموعة من أستراليا تتألف من 12 شخصًا مسافرين إلى جزيرة بانياك. وكان الثمانية الآخرون على متن زورق آخر.

وتتكرر حوادث السفن في إندونيسيا، التي تضم ما يزيد عن 1700 جزيرة، إذ تسمح معايير السلامة المتساهلة للسفن في بعض الأحيان بأن تكون مثقلة بحمولة زائدة من دون توفر المعدات اللازمة لإنقاذ الحياة.

    المصدر :
  • رويترز

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