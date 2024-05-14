فقيه للرعاية الصحية تقدر عائدات طرحها العام بـ2.9 مليار ريال

قالت مجموعة فقيه للرعاية الصحية السعودية، إحدى أكبر مجموعات المستشفيات الخاصة في المملكة، في إفصاح للبورصة اليوم الثلاثاء إنها حددت السعر النهائي لطرحها العام الأولي عند 57.5 ريال للسهم، وهو الحد الأقصى للنطاق السعري الاسترشادي.

ويعني السعر النهائي للطرح تقدير القيمة السوقية للمجموعة عند حوالي 13.3 مليار ريال (3.6 مليار دولار أمريكي) عند الإدراج، وأن إجمالي عائدات الطرح سيكون 2.9 مليار ريال.

وشهدت السوق السعودية تزايدا في طروحات شركات الرعاية الصحية في السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك مجموعة مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب وشركة النهدي الطبية للصيدليات وشركة مصنع جمجوم للأدوية.

(الدولار = 3.7501 ريال)