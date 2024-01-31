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فلاديمير بوتين: روسيا تمر بمرحلة صعبة ومهمة للغاية في تعزيز سيادتها

منذ 8 ثواني
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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا تمر بمرحلة صعبة ومهمة للغاية في تعزيز سيادتها.

كما تقدم المرشح الرئاسي والرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين بالشكر لمندوبيه في الانتخابات لدعمهم في مرحلة وصفها بالمهمة والصعبة للغاية من تنمية البلاد وتعزيز سيادتها.

وجاء ذلك في اجتماع الرئيس بالمندوبين بدأه بالقول: “أود أن أبدأ اجتماعنا بكلمات الامتنان. أشكركم جزيل الشكر على عملنا المشترك. لقد عرفت الكثير منكم لفترة طويلة جدا، لسنوات عديدة.. عملنا بشكل مكثف ومثمر مع كل واحد منكم. أشكركم على العمل المشترك وعلى الاستعداد لمواصلة هذا العمل”.

كذلك شكر الرئيس الروسي المتطوعين الذين جمعوا التوقيعات والأشخاص الذين قاموا بإعداد الوثائق، مشيرا إلى ما يتطلبه ذلك من درجة عالية من الاحترافية.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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