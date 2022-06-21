فلسطينيون: مستوطن إسرائيلي يقتل فلسطينيا طعنا

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية وشاهدا بأن مستوطنا إسرائيليا قتل فلسطينيا طعنا خلال مواجهة في الضفة الغربية المحتلة الثلاثاء، وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إنه لم يتضح من الذي طعن الرجل، وإن الشرطة تحقق في الحادث لكن لم يتم القبض على أحد.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مستوطنا طعن الشاب علي حسن حرب (28 عاما) في القلب.

وقال أحد السكان الفلسطينيين من قرية إسكاكا بالقرب من مستوطنة أرييل الإسرائيلية، طالبا عدم الكشف عن هويته “إحنا سمعنا إن المستوطنين في أرض إلنا، رحنا عليهم أنا وكمان ثلاثة، علي كان معنا. لما وصلنا كان في مستوطنين اثنين كبار ومعهم أولاد”.

وأضاف “طردناهم من المكان، ابعدوا. وبعدين اجت الشرطة والجيش رجعوا المستوطنين. وكان عددهم أكبر وصاروا يطخوا رصاص حي في الهواء ووجهوا السلاح علينا. المستوطن اللي طردناه هجم علينا وطعن علي بسكينة”.

ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية بقتل الشاب، وتصاعد العنف الدامي بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية وإسرائيل في الأشهر الماضية.

وانهارت محادثات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين الجانبين بهدف إقامة دولة فلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة في 2014، ولم تظهر أي بوادر على إحيائها.

ومن المتوقع أن يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين بشكل منفصل خلال زيارته للشرق الأوسط في منتصف يوليو تموز.

وتعتبر معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو ما ترفضه إسرائيل.