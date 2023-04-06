فلكياً.. هذا موعد عيد الفطر

كشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، جاد القاضي، أنه ووفقا للحسابات الفلكية فإن تاريخ عيد الفطر 2023 وغرة شهر شوال للعام الهجري الحالي 1444 ستكون يوم الجمعة الموافق 21 أبريل الجاري وعدته 30 يوما.

وأوضح القاضي في بيان نقله موقع التلفزيون المصري أن ووفقا للحسابات الفلكية التي قام بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن “هلال شهر شوال سوف يولد مباشرة في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان الموافق 20 أبريل (يوم الرؤية)”.

وأضاف أن “الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (24 – 29 دقيقة)”.

وتابع: “في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (10 – 35 دقيقة)”.