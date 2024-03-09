فلكي كويتي يثير جدلا: رمضان يوم الثلاثاء حسب "الرؤية الشرعية"

تسبب الفلكي الكويتي عادل السعدون بحالة من الجدل بعد أن كشف عن توقعاته بشأن حلول أول أيام شهر رمضان.

وبحسب السعدون فإنّ رؤية الهلال تكون مساء 11 مارس/آذار، وتكون غرة رمضان شرعا في 12 مارس/ آذار، أي يوم الثلاثاء.

وكتب السعدون في منشور له عبر حسابه في منصة “إكس”: “رمضان المبارك 11 مارس فلكيا و12 مارس حسب الرؤية الشرعية.. ويولد هلال شهر رمضان يوم الأحد 29 شعبان 1445 الموافق 10 مارس 2024 في الساعة 12 ظهرا وبالتالي من الاستحالة رؤيته في نفس المساء لا بالعين المجردة ولا بالمنظار”.

وأضاف: “تتم رؤية الهلال مساء 11 مارس وتكون غرة رمضان حسب الرؤية الشرعية 12 مارس”. وقال: “اقتران القمر مع الشمس يكون 11 مارس”.