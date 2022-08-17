الأربعاء 19 محرم 1444 ﻫ - 17 أغسطس 2022 |
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فنزويلا تؤكد دعمها لكوبا في إعادة بناء ميناء تضرر بفعل حريق هائل

منذ ساعتين
حريق هائل بمنشأة لتخزين النفط في كوبا

حريق هائل بمنشأة لتخزين النفط في كوبا (رويترز)

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قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الثلاثاء إن بلاده ستقدم الدعم لكوبا في إعادة بناء مينائها الوحيد لناقلات النفط العملاقة في ماتانزاس، والذي لحق به دمار جزئي بسبب حريق بعد أن ضرب البرق خزانات النفط الخام في الميناء.

واعتمدت كوبا لفترة طويلة على محطة ماتانزاس، التي تبلغ سعتها 2.4 مليون برميل وتبعد حوالي 130 كيلومترا عن العاصمة الكوبية هافانا، في معظم واردات وتخزين النفط الخام وزيت الوقود الثقيل.

وقال مادورو في خطاب لتكريم رجال الإطفاء الفنزويليين الذين أرسلوا لمكافحة الحريق إنه أصدر توجيهات لوزير النفط الفنزويلي ورئيس شركة النفط الحكومية للتواصل مع السلطات الكوبية “لبدء تصميم إعادة بناء ساحة الناقلات العملاقة”.

كما أرسلت المكسيك أيضا فرقا لإخماد الحريق.

وقال مادورو “سنعمل على تصميم المكان الذي سيجري فيه البناء ومكان ساحة التحميل ومن ثم سنشرع في البناء”.

وشحنت فنزويلا، التي تعتبر المصدر الرئيسي لكوبا في الوقود والنفط الخام المستورد، نحو 57 ألف برميل يوميا إلى الجزيرة في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بما يتماشى مع أحجام عام 2021.

    المصدر :
  • رويترز

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