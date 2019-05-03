فنزويلا تطالب الولايات المتحدة بحماية سفارتها في واشنطن

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طلبت الحكومة الفنزويلية، الخميس، من الولايات المتحدة حماية سفارتها في واشنطن، بعيد وقوع حادث بين مؤيدين للرئيس نيكولاس مادورو وآخرين معارضين له أمام مقر البعثة الدبلوماسية، وفق وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أريازا.

وكتب أريازا على تويتر: “نطالب وزارة الخارجية الأميركية بالوفاء بالتزاماتها بصفتها من الدول الموقعة على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وحماية مبنى السفارة الفنزويلية في واشنطن، كما تقوم حكومتنا بحماية” المنشآت الأميركية في كراكاس”.

ومنذ ثلاثة أسابيع، تحتل مجموعات يسارية وناشطون السفارة ليلاً نهاراً، منددين بما يعتبرونه “انقلاباً” ضد مادورو. ويرفع هؤلاء لافتات كُتب عليها “سلام” و”يسقط أعداء فنزويلا”.

واعتقلت الشرطة الخميس ثلاثة أشخاص، عندما أقدمت مجموعة من الفنزويليين على مهاجمة ناشطين كانوا يحاولون إدخال طعام إلى المبنى.

ويشكل مبنى السفارة الفنزويلية، المؤلف من أربع طبقات والواقع في العاصمة الأميركية، محور مواجهة بين مادورو وزعيم المعارضة، خوان غوايدو، الذي اعترفت به واشنطن وحكومات أكثر من 50 بلداً رئيساً انتقالياً لفنزويلا.

وكان مادورو قد أعلن في كانون الثاني/يناير قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة بعد اعتراف واشنطن بغوايدو، وأمر بإغلاق السفارة وكل القنصليات على الأراضي الأميركية.