فنزويلا تعتزم تعزيز أسطولها بناقلتي نفط إيرانيتين

تعتزم فنزويلا التعاقد مع حوض بناء سفن إيراني لبناء ناقلتي نفط بموجب اتفاقية قائمة عرقلها تأخر المدفوعات وصعوبات الحصول على التصاريح اللازمة، وفقا لمصادر مطلعة ووثائق.

وضاعفت شركة النفط الوطنية الفنزويلية منذ العام الماضي جهودها لشراء ناقلات النفط واستئجارها لإعادة بناء أسطولها. وتعاني عملياتها البحرية من النقص المستمر منذ وقت طويل في رأس المال ومن تداعيات العقوبات الأمريكية التي جعلت من الصعب الحصول على تأمين وتلقي الاعتمادات الضرورية للإبحار في المياه الدولية.

وأظهرت وثيقة داخلية للشركة تتضمن تفاصيل للاتفاق المقترح أن كل ناقلة من الناقلتين الجديدتين من طراز أفراماكس، اللتين ستحملان الاسمين إنديا أوركيا وإنديا مارا، ستتكلف 31.66 مليون يورو (33.77 مليون دولار).

وستبني شركة إيران للصناعات البحرية (صدرا) الناقلتين في حوضها لبناء السفن في بوشهر. وسبق أن بنت الشركة ناقلتين لشركة النفط الوطنية الفنزويلية من طراز أفراماكس هما أريتا وأنيتا، ويمكن أن تحمل كل منها ما بين 500 إلى 800 ألف برميل نفط.

وقال أحد المصادر إنه من المفترض أن “يبدأ (بناء) إنديا أوركيا قريبا”.