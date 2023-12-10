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فنزويلا.. مقتل 12 على الأقل في انهيار منجم للذهب شرق البلاد

منذ 44 دقيقة
خريطة فنزويلا

خريطة فنزويلا

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أعلنت الحكومة الفنزويلية (الأحد 10-12-2023) أن انهيار منجم للذهب في جنوب شرق البلاد بالقرب من مجتمع للسكان الأصليين أدى إلى مقتل 12 شخصا على الأقل.

وأدى انهيار أرضي يوم الأربعاء لدفن المنجم، وهو مكان لتعدين الذهب على نطاق ضيق وبشكل غير رسمي، بالقرب من بلدة إيكابارو في ولاية بوليفار.

ووسط الانهيار الاقتصادي طويل الأمد في فنزويلا، ازدهرت عمليات التعدين غير الرسمية في المناطق النائية الغنية بالمعادن حيث يعمل الآلاف في استخراج المعادن المربحة، وخاصة الذهب، في ظروف غير آمنة.

وتتم إدارة تلك المناجم المعرضة للحوادث دون إشراف يذكر من السلطات، على الرغم من أن الحكومة غالبا ما تحول الذهب المستخرج إلى سبائك لاستخدامها الخاص.

وقالت وكالة إدارة المخاطر والحماية المدنية الفنزويلية في منشور على منصة إكس إنها توفر الغذاء والماء واللوازم الطبية للمتضررين، بينما تنسق أيضا عملية نقل الجثث إلى بويرتو أورداز، على بعد نحو 700 كيلومتر إلى الشمال.

    المصدر :
  • رويترز

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