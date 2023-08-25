فنلندا تحتجز مقاتلا روسيا بارزا تابعاً لـ"فاغنر" بطلب من أوكرانيا

قالت قنوات للتواصل الاجتماعي مرتبطة بمجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة (الجمعة 25-8-2023) إن مقاتلا بارزا في إحدى الوحدات الفرعية للمجموعة ألقي القبض عليه في فنلندا بناء على طلب أوكرانيا.

وقالت روسيش، وهي وحدة فرعية يمينية متطرفة تابعة لفاغنر، إن المقاتل يدعى يان بتروفسكي، وهو عضو مؤسس وزعيم للوحدة ويخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ العام الماضي.

وذكرت الوحدة على تيليغرام أن بتروفسكي الذي قاتل في أوكرانيا منذ عام 2014 ألقي القبض عليه في البداية في 20 يوليو تموز بسبب انتهاك التأشيرة وقد يتم الآن تسليمه إلى أوكرانيا.

وبتروفسكي، الذي كان يقيم سابقا في النرويج، ناشط يميني متطرف منذ فترة طويلة وساعد في تأسيس روسيتش كوحدة للنازية الجديدة بلا مواربة خلال المراحل الأولى من الصراع في دونباس عام 2014.

ولم يتضح كيف تمكن بتروفسكي من دخول فنلندا وهو يخضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي.

وبسبب اتهامها بارتكاب فظائع، فرض عدد من الدول الغربية عقوبات على مجموعة فاغنر التي قاتلت لصالح روسيا في أوكرانيا وتدير عمليات في بضع دول أفريقية.

ويعتقد أن يفغيني بريغوجين، رئيس المجموعة، وبضع شخصيات بارزة أخرى لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة هذا الأسبوع، على الرغم من أن الكرملين لم يؤكد هذا بشكل قاطع.

وقال مسؤول من القضاء إن من المتوقع أن تمدد محكمة جزئية في مدينة فانتا بالقرب من هلسنكي مساء اليوم الجمعة احتجاز بتروفسكي بناء على طلب مكتب التحقيقات الوطني الفنلندي.

وأوضح المسؤول أن المكتب طلب إلقاء القبض على بتروفسكي، الذي يستخدم أيضا اسم فويسلاف توردن، للاشتباه في مشاركته في أنشطة جماعة إرهابية وأيضا دعم الإرهاب.

ولم يرد المدعي العام الأوكراني على الفور على طلب للتعليق. ونشرت روسيتش على تيليغرام جزءا مما قالت إنه الطلب الذي قدمته أوكرانيا لاعتقال بتروفسكي.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة نقلت وكالة الإعلام الروسية عن سفارة روسيا في هلسنكي قولها إنها على علم باحتجاز مواطن روسي في فنلندا بناء على طلب أوكرانيا وتتخذ خطوات لتقديم المساعدة القنصلية.