فنلندا تحتجز يخوتًا تعود لمواطنين روس وبيلاروسيين

يسود العلاقات الروسية – الغربية، بشكل عام، توترٌ كبير على خلفية الغزو العسكري لأوكرانيا، من فرض العقوبات، وقطع الامدادات وطرد الدبلوماسيين. غير أنّ العلاقة الروسية الفنلندية قد طرأ عليها توتر مضاعَف في الآونة الأخيرة، بعد قرار هلنسكي الانضمام الى حلف الأطلسي.

في هذا الشأن، أعلنت وكالة الجمارك الفنلندية، اليوم الجمعة، أنها احتجزت ستة يخوت بعدما ظهرت أدلة على أنها تخص مواطنين روس أو بيلاروسيين مدرجين على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي.

وأشارت الجمارك الفنلندية في بيان الى أنّ “تحقيقات المتابعة التي أجرتها وكالة الجمارك بشأن ستة قوارب سياحية أظهرت أنها قد تكون مرتبطة بأشخاص أو كيانات مدرجة في قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا وبيلاروسيا”.

يذكر أنه تم احتجاز إجمالي 21 قاربا سياحيا في فنلندا في مارس/ آذار بعدما شنّت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وقالت الجمارك إنه تم الإفراج عن خمسة زوارق بينما لا يزال التحقيق جاريا بشأن البقية.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة “غازوم” الفنلندية أن إمدادات الغاز من روسيا إلى فنلندا ستتوقف في الساعة السابعة من صباح يوم غد السبت.

وجاء في تقرير الشركة: “بعد ظهر اليوم الجمعة، 20 مايو/ أيار، أبلغت شركة “غازبروم إكسبورت جاسوم” أن إمدادات الغاز الطبيعي إلى فنلندا بموجب الاتفاقية ستنتهي يوم السبت 21 مايو 2022، الساعة 07:00″.

وتمتلك الشركة 17 مصنعًا لمعالجة الغاز الحيوي في فنلندا والسويد وهي أكبر شركة لمعالجة النفايات القابلة للتحلل البيولوجي في بلدان الشمال الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، تقدم خدمات متنوعة في سوق الطاقة.