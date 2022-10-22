فنلندا تسترضي تركيا.. مباحثات لتسليم أعضاء من "غولن" و حزب العمال الكردستاني

أفادت وكالة “الأناضول” بأن “فنلندا تعتزم إرسال وفد من وزارة العدل إلى تركيا، لإجراء مباحثات بخصوص تسليم أعضاء في تنظيمي “فتح الله غولن” و حزب العمال الكردستاني (بي كي كي)”.

ولفتت “الأناضول” إلى أن “فنلندا، التي تقدمت بطلب للانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي “الناتو” مع السويد، سترسل وفدًا من وزارة العدل إلى تركيا لإجراء محادثات بخصوص تسليم إرهابيين من تنظيمي”غولن” و”بي كي كي” (التي تصنفهما أنقرة كإرهابيين)”.

في السياق، أوضحت الوكالة الإخبارية أن “مسؤولين من وزارة العدل الفنلندية سيلتقون بالوفد التركي برئاسة “قاسم جيجيك”، المدير العام للعلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي بوزارة العدل التركية في أنقرة في 25 أكتوبر”.

وبينت أنه “خلال المحادثات، سيجدد مسؤولو وزارة العدل التركية طلبهم بتسليم إرهابيي “غولن” و”بي كي كي”.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم اطلاع الوفد الفنلندي على جرائم الإرهابيين بالأدلة والوثائق.