فنلندا تشدد إجراءاتها الحدودية مع روسيا

أعلن حرس الحدود الفنلندي أنه سينصب حواجز على المعابر الحدودية مع روسيا التي يعتزم إغلاقها عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وقررت الحكومة الفنلندية الخميس إغلاق أربعة من معابرها الحدودية التسعة مع روسيا ردا على دخول طالبي اللجوء إلى الدولة الاسكندنافية عبر حدودها الشرقية.

ودفع وصول أكثر من 200 طالب لجوء إلى فنلندا هذا الأسبوع القادة الفنلنديين إلى اتهام روسيا بنقل الأشخاص إلى الحدود، وهو ما نفته روسيا.

وأعرب الكرملين في وقت سابق عن “أسفه الشديد” لاعتزام فنلندا إغلاق حدودها مع روسي.

وتدهورت العلاقات بين الجارتين بشكل ملحوظ منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022 والذي دفع فنلندا القلقة على أمنها إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الذي تعتبره موسكو تهديدًا.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين “نأسف بشدة لأن السلطات الفنلندية اختارت طريق الابتعاد المتعمد عن الطابع الجيد للعلاقات التي كانت بيننا في الماضي”.

واعتبر رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو أن روسيا تسمح عمداً لمهاجرين بعبور الحدود رغم عدم وجود أوراق صالحة بحوزتهم، معتبراً أنها محاولة لزعزعة استقرار بلاده.

وتشترك فنلندا في حدود طولها 1340 كيلومترًا مع روسيا.

وشهدت فنلندا زيادة في عدد الوافدين الذين لا يحملون تأشيرات إلى حدودها مع روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، ومعظمهم من الروس والأوكرانيين.

وكشفت فنلندا نهاية العام 2022 خطة لبناء سياج على طول 200 كيلومتر من حدودها غير المأهولة إلى حد كبير مع روسيا. ويتوقع أن يُنجز في العام 2026.