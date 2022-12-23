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فنلندا تطالب روسيا بضمان سلامة سفارتها في موسكو

منذ 31 دقيقة
خريطة فنلندا الحدودية

خريطة فنلندا الحدودية

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طلبت سفارة فنلندا في موسكو من روسيا ضمان سلامة البعثة الدبلوماسية عقب إلقاء أشخاص يرتدون أقنعة بمطارق ثقيلة في ساحة السفارة هذا الأسبوع.

وقالت وزارة الخارجية الفنلندية (الجمعة 23-12-2022) إن الحادث لم يسفر عن إصابات أو أضرار بالمبنى.

وقال متحدث باسم الوزارة إن نائب رئيس البعثة الفنلندية “طلب من روسيا ضمان أمن الموظفين والمبنى، التزاما باتفاقية جنيف للعلاقات الدبلوماسية”.

وظهر مقطع مصور نُشر على تطبيق تليغرام مجموعة مؤلفة من نحو عشرة أشخاص يركضون نحو المبنى ويلقون عدة مطرقة ثقيلة فوق السياج.

ولم يتسن لرويترز التحقق على الفور من توقيت أو موقع المقطع المصور.

    المصدر :
  • رويترز

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