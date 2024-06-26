فنلندا تطلق أول حملة تطعيم ضد أنفلونزا الطيور في العالم

ذكرت السلطات الصحية في فنلندا أنها تعتزم طرح لقاح ضد أنفلونزا الطيور الأسبوع المقبل لبعض العاملين في مجال الإنتاج الحيواني لتصبح بذلك أول بلد في العالم يتخذ هذا الإجراء.

واشترت فنلندا كمية من اللقاحات تكفي لعشرة آلاف شخص تتكون الجرعة الواحدة منها من حقنتين، وذلك في إطار عملية شراء مشتركة للاتحاد الأوروبي لما يصل إلى 40 مليون جرعة لصالح 15 دولة من شركة سي.إس.إل سيكوروس.

وقالت المفوضية الأوروبية إن فنلندا ستكون أول دولة تطرح اللقاح.

وقال المعهد الفنلندي للصحة والرعاية الاجتماعية في بيان “من المقرر تقديم اللقاح لمن تزيد أعمارهم على 18 عاما بين أولئك الأكثر عرضة للإصابة بأنفلونزا الطيور بسبب عملهم أو ظروف أخرى”.

وأوضح المعهد أن فنلندا لم تكتشف حالات للإصابة بالفيروس بين البشر.