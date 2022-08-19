فنلندا تعلن استضافتها محادثات مع السويد وتركيا

أفاد وزير الخارجية الفنلندي، الجمعة، بأن بلاده ستستضيف اجتماعًا ثلاثيا مع السويد وتركيا في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأتى ذلك بعدما أعلنت أنقرة معارضتها انضمام البلدين الشماليين إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال وزير الخارجية الفنلندي “بيكا هافيستو”، في تصريحات صحفية، إن “ممثلين عن فنلندا والسويد وتركيا سيلتقون في فنلندا في شهر آب”.

ولم يحدد الوزير موعدًا للقاء، لكنّ نظيره التركي “مولود تشاوش أوغلو” كان أشار إلى لقاء ثلاثي مرتقب في 26 آب.

وهذا العام تخلّت السويد وفنلندا عن سياسة عدم الانحياز التي كانتا تتّبعانها منذ زمن، وأعلنتا أنهما تعتزمان الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بعدما بدأت روسيا العملية العسكرية بأوكرانيا في شباط.

وصادقت الولايات المتحدة ومعها أكثر من نصف الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على طلبي انضمام السويد وفنلندا، إلا أن آلية الانضمام إلى التكتل تتطلّب إجماع الدول الأعضاء.

وتركيا هي العضو الوحيد الذي يعارض انضمام البلدين، وتطالب هلسنكي وستوكهولم بتقديم تنازلات قبل إعطاء موافقتها على طلبيهما.

الى ذلك، أشار هافيستو الى أن الاجتماع المقرر هذا الشهر سيشكّل متابعة للمناقشات التي تجرى استنادًا إلى مذكرة وقّعتها الدول الثلاث في مدريد في حزيران.

وفي تلك المذكرة، وافقت السويد وفنلندا على “الإسراع” في درس طلبات الترحيل التي تقدّمها أنقرة، لاسترداد أشخاص تشتبه بضلوعهم في محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في العام 2016 أو بانتمائهم إلى فصائل كردية محظورة.

والأسبوع الماضي، أعلنت السويد ترحيل أول مواطن كردي بموجب الاتفاق، لكنّ وزير العدل التركي قال الخميس إن أنقرة تطالب السويد بتسليمها “إرهابيين” وليس فقط “مجرمين عاديين” إذا كانت تريد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.