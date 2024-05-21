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فنلندا تقترح قانونا جديدا لمنع الهجرة من روسيا

منذ ساعة واحدة
حراس حدود فنلنديون يراقبون نقطة التفتيش عند معبر نويجاما الحدودي مع روسيا (رويترز)

حراس حدود فنلنديون يراقبون نقطة التفتيش عند معبر نويجاما الحدودي مع روسيا (رويترز)

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اقترحت الحكومة الفنلندية اليوم الثلاثاء تشريعا طارئا لمنع طالبي اللجوء من الدخول عبر الحدود الممتدة لمسافة كبيرة وتكسوها الثلوج في كثير من الأحيان مع روسيا التي تعتقد فنلندا أنها تروج لهذا الدخول بسبب العداء السياسي الناتج عن الحرب في أوكرانيا.

وأغلقت فنلندا الحدود التي يبلغ طولها 1340 كيلومترا العام الماضي بعد زيادة عدد الوافدين من دول من بينها سوريا والصومال بعد وقت قصير من انضمام هلسنكي لعضوية حلف شمال الأطلسي الذي يدعم أوكرانيا في مواجهة الجيش الروسي.

وينفي الكرملين استخدام الهجرة كسلاح ويقول إن الغرب منخرط في حملة تشويه.

وأظهرت بيانات لحرس الحدود أن عشرات فقط من المهاجرين وصلوا من روسيا عبر الحدود هذا العام منذ أن أغلقت فنلندا معابرها البرية، مقارنة مع 1300 العام الماضي.

لكن مسؤولي فنلندا يقولون إن القانون لا يزال ضروريا لأن الطقس الدافئ يجعل السفر أسهل وربما تشجع روسيا ذلك. ويحمل بعض المهاجرين تأشيرات طلاب للإقامة في روسيا.

وسيحتاج التشريع إلى موافقة خمسة أسداس نواب البرلمان الفنلندي، وليس من المؤكد أن يتم هذا ليصبح قانونا.

وسيسمح القانون حال سنه لسلطات الحدود بإعادة طالبي اللجوء القادمين من روسيا حتى ولو بالقوة. ولكن هذا لا ينطبق على الأطفال ولا المعاقين.

    المصدر :
  • رويترز

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