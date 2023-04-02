فنلندا.. زعيم يمين الوسط يعلن فوز حزبه في الانتخابات التشريعية

تمكن حزب يمين الوسط “الائتلاف الوطني” في فنلندا من الفوز في الانتخابات التشريعية (الأحد 2-4-2023)، في ضربة لرئيسة الوزراء الحالية الديمقراطية سانا مارين التي اعترفت بهزيمتها.

وأعلن زعيم الحزب بيتيري أوربو البالغ من العمر 53 عاما: “هذا نصر عظيم”. مضيفا: “سنبدأ المفاوضات لتشكيل حكومة في فنلندا”.

وكانت تقديرات لوسائل الإعلام، أفادت بتصدّر حزب يمين الوسط للنتائج متقدما بفارق ضئيل على الحزب اليميني المتطرف، فيما حلّ ثالثا الحزب الاجتماعي-الديمقراطي بزعامة رئيسة الوزراء التي ستخسر منصبها.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة “إيل” إن تقديراتها، والتي غالبا ما تكون قريبة جدا من النتائج النهائية، تشير إلى أن حزب الائتلاف الوطني بزعامة بيتيري أوربو سيحصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان المقبل (48 مقعدا)، متقدما على “حزب الفنلنديين” اليميني المتطرف المناهض للهجرة (46 مقعدا)، في حين سيحصل الحزب الاجتماعي الديمقراطي على 43 مقعدا.

وجاءت هذه التقديرات بعدما أظهرت نتائج أولية جزئية أن الفارق ضئيل للغاية بين الأحزاب الثلاثة. فوفق نتائج فرز الأصوات التي اقترع أصحابها مسبقا، والتي تمثل 40 بالمئة من إجمالي المقترعين، فإن حزب رئيسة الوزراء حاز 20.7 بالمئة من الأصوات، متخلفا بعُشر نقطة مئوية فقط عن حزب الائتلاف الوطني (يمين وسط) بزعامة بيتيري أوربو والذي تصدّر النتائج بحصوله على 20.8 بالمئة من الأصوات.

أما حزب “الفنلنديين” اليميني المتطرّف المناهض للمهاجرين والذي تتزعمه ريكا بورا (45 عاما) فقد حصل على 18.6 بالمئة من الأصوات في الاقتراع المبكر.

ووفق العُرف السائد في فنلندا منذ 1987 فإن الحزب الذي يتصدر الانتخابات التشريعية هو الذي يحصل على منصب رئيس الوزراء شرط أن يكون قادرا على تشكيل ائتلاف يحظى بالأغلبية في البرلمان.