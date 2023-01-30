فنلندا: سنستمر في خطتنا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي

قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو الاثنين إن فنلندا ستستمر في خطتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في الوقت نفسه مع جارتها السويد وتأمل أن يتحقق ذلك في وقت أقصاه يوليو\تموز.

وأشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأحد 29\1\2023 إلى أن أنقرة ربما توافق على انضمام فنلندا إلى الحلف قبل السويد وسط تصاعد التوتر مع ستوكهولم وأدلى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الاثنين بتصريحات مماثلة.

وقال هافيستو في مؤتمر صحفي في هلسنكي “تظل رغبتنا القوية هي الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي مع السويد”.

وعلقت تركيا الأسبوع الماضي محادثات الانضمام إلى الحلف مع السويد وفنلندا بسبب احتجاجات في ستوكهولم تضمنت إحراق نسخة من المصحف.

وتقدمت السويد وفنلندا العام الماضي بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا ويستدعي ذلك موافقة جميع الدول الأعضاء على طلبيهما. ولم تصادق تركيا والمجر بعد على طلب الدولتين الانضمام إلى الحلف.

وأضاف هافيستو “ما زلت أرى قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس في يوليو على أنها حدث مهم آمل فيه أن تُقبل عضوية كلتا الدولتين في الحلف كموعد أقصى”.