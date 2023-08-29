الثلاثاء 13 صفر 1445 ﻫ - 29 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فنلندا.. عملية جرد للمخابئ المحصنة ضد القنابل والصواريخ

منذ 38 دقيقة
علم فنلندا

علم فنلندا

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الداخلية في فنلندا إنها أتمت عملية جرد للمخابئ المحصنة ضد القنابل والصواريخ وإن عددها بلغ 50500 مخبأ في البلاد وذلك في إطار جهد حكومي كان الدافع وراءه غزو روسيا المجاورة لأوكرانيا في العام الماضي.

وانضمت فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي في أبريل\نيسان في تحول تاريخي لسياستها الأمنية، رغم أنها ظلت متأهبة لاحتمال نشوب صراع مع روسيا يمتد لعقود بعد أن قاومت محاولة غزو من الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية.

وجعلت فنلندا من بناء مخابئ الطوارئ أمرا إلزاميا أسفل المباني السكنية والتجارية منذ مطلع الخمسينيات، وهو ما يفسر العدد الكبير لهذه المخابئ حاليا.

وقالت الوزارة إن الإحصاء الحكومي خلص إلى أن الدولة البالغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة بها نحو 50500 مخبأ محصنا ضد القنابل والصواريخ لاستيعاب 4.8 مليون شخص في حالة الطوارئ أو التعرض لهجوم.

كما خلص الإحصاء إلى أن 91 بالمئة من المخابئ قوية بما يكفي للصمود أمام هجوم بالأسلحة التقليدية بينما 83 بالمئة مجهزة لتوفير الحماية من الانبعاثات الغازية أو الطوارئ النووية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

اعصار
العاصفة إداليا تتحول إلى إعصار وتتجه نحو ساحل خليج فلوريدا
البيت الابيض
فاغنر تتمرد على روسيا
البيت الأبيض: الكرملين لديه تاريخ طويل من اغتيال المعارضين
أنتوني بلينكن- رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أميركا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

الأكثر قراءة

مستشفى كانبيرا في أستراليا
أول حالة بالعالم.. أطباء أستراليون مصدومون مما وجدوه داخل دماغ امرأة!
أوجاع الصداع النصفي - تعبيرية
علاج سحري وفوري للصداع النصفي
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
قوته قد تتخطى الـ 8 درجات.. تحذير مُرعب للعالم الهولندي