الأربعاء 16 ذو القعدة 1443 ﻫ - 15 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فنلندا.. محاكمة 5 أشخاص بالتخطيط لعمل إرهابي

3 - ديسمبر - 2021

فنلندا

A A A
طباعة المقال

يمثل خمسة أشخاص أمام القضاء في جنوب غرب فنلندا بتهم التخطيط لعمل إرهابي، حسبما أعلنت الشرطة التي اعتقلتهم قبل أيام.

وقالت الشرطة إن المشتبه بهم الذين أوقفوا الثلاثاء الماضي، كانوا يعيشون في كانكانبا جنوب غرب البلاد، وأشارت عبر “تويتر” إلى أنه “ليس هناك خطر وشيك”.

بينما ذكرت محطة “إم تي في” التلفزيونية الفنلندية أن الشبهات مرتبطة بمتفجرات.

وتعتبر التوقيفات المرتبطة بالإرهاب محدودة في ذلك البلد الاسكندنافي، رغم أن الاستخبارات الفنلندية قالت في آذار الماضي إن التهديد الإرهابي في البلد “مرتفع”، وهو الثاني على مقياس من أربعة مستويات.

وفي 2018 تم تأكيد تهمة الإرهاب للمرة الأولى، بحق عبد الرحمن بوعنان بعد إدانته بارتكاب عمليتي قتل ارهابيتين، إضافة إلى ثماني محاولات قتل في مدينة توركو في الجنوب الغربي.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

المزيد من أخبار العالم

حقل غاز
إنتاج أوكرانيا من الغاز سينخفض هذا العام بسبب الحرب
الرئيس الأمريكي جو بايدن
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بايدن يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة بقيمة مليار دولار لأوكرانيا
رئيس الصومال حسن شيخ محمود وحمزة عبدي بري
تعيين حمزة عبدي بري رئيساً للوزراء في الصومال

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الضابطان الإيرانيان محمد عبدوس وعلي كماني
تمت تصفيتهما.. ما دور الضابطين عبدوس وكماني في تطوير سلاح حزب الله؟
المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكستين
هوكستين يرد ضاحكاً على تصريحات باسيل.. الناس يحبون الشعارات
عادل امام
تدهور الحالة الصحية للفنان عادل امام.. والعائلة تخرج عن صمتها