فنلندا: نحتاج توقفا مؤقتا للمحادثات مع تركيا بشأن الانضمام للناتو

قال وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو، الثلاثاء لرويترز إن هناك حاجة إلى توقف مؤقت لبضعة أسابيع في المحادثات بين فنلندا والسويد وتركيا بشأن خطط البلدين الاسكندنافيين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وأضاف هافيستو في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف “هناك حاجة إلى وقت مستقطع قبل أن نعود للمحادثات الثلاثية ونرى ما وصلنا إليه عندما ينقشع الغبار بعد الوضع الحالي، لذا لا ينبغي استخلاص أي استنتاجات بعد”.

وتابع “أعتقد أنه سيكون هناك توقف لمدة أسبوعين”.

ووجّه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الإثنين، تحذيرا شديد اللهجة للسويد من أن بلاده لن تدعم انضمامها للناتو إذا لم تحترم الدين الإسلامي، وذلك بعد حادثة حرق المصحف قرب السفارة التركية في ستوكهولم.

وقال أردوغان في تصريحات نقلتها قناة “TRT” الرسمية التركية: ” إذا كنتم لا تحترمون المعتقدات الدينية لتركيا أو المسلمين، فلا تنتظروا منا أي دعم فيما يتعلق بعضويتكم في الناتو”.

وتابع الرئيس التركي قائلا: “إذا كانوا في السويد يحبون الإرهابيين وأعداء الإسلام إلى هذه الدرجة، فإننا ننصحهم (السويديين) بطلب الدعم منهم”، حسب تعبيره.

كان قد أثار حرق مصحف من جانب سياسي يميني بالقرب من سفارة أنقرة في ستوكهولم خلال احتجاج أقرته الشرطة وحمته القوات الأمنية ضجة واسعة.

ووصف وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، هذه السلوكيات بـ”المروعة” وأشار إلى أن السويد تحترم حرية التعبير لكنها لا تتفق أبدا مع “الاستفزازات المعادية للإسلام”، حسب قوله.