فوز "أريبالو" و"بافيتش" بلقب زوجي الرجال ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس

فاز الثنائي المؤلف من السلفادوري مارسيلو أريبالو والكرواتي ماتي بافيتش بمنافسات زوجي الرجال ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس بتغلبهما 7-5 و6-3 على الإيطاليين سيموني بوليلي وأندريا فافاسوري اليوم السبت.

وهذا هو لقبهما الأول كثنائي في البطولات الأربع الكبرى. وكان أريبالو (33 عاما) قد فاز بلقب الزوجي في رولان جاروس في 2022 مع الهولندي جون يولين روير، بينما حصد بافيتش (30 عاما) بهذا ألقاب زوجي الرجال في البطولات الأربع الكبرى.

وكانت المجموعة الأولى متكافئة حتى 5-5، عندما اقترب الإيطاليان من كسر الإرسال لأول مرة. لكن أريبالو وبافيتش أنقذا أربع نقاط للكسر ليفوزا بالشوط قبل أن يكسرا إرسال منافسيهما في الشوط التالي ليحسما المجموعة الأولى.

وكسر بوليلي وفافاسوري، اللذان وصلا لنهائي أستراليا المفتوحة في يناير كانون الثاني الماضي، الإرسال مبكرا في المجموعة الثانية ليتقدما 2-1، لكن أريبالو وبافيتش ردا الكسر مباشرة قبل أن يكسرا الإرسال ويتقدما في النتيجة 5-3.