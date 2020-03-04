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فوز “بايدن” بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في تكساس

أظهرت استطلاعات وسائل الإعلام الأميركية فوز المرشح جو بايدن بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية تكساس، محققا انتصارا مهما على بيرني ساندرز منافسه الرئيسي للفوز بترشيح الحزب في المعركة الرئاسية.

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وحسمت نتيجة انتخابات تكساس، حيث كانت الاستطلاعات تشير إلى تقدم ساندرز، فوزا كبيرا لصالح بايدن في انتخابات “الثلاثاء الكبير” التي شملت 14 ولاية.

ومع 228 مندوبا، تمنح تكساس ثاني أكبر عدد مندوبين بعد كاليفورنيا التي لم تظهر نتائجها بعد.

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