فوز "منانجاجوا" بولاية ثانية في انتخابات الرئاسة بزيمبابوي

أعلنت مفوضية الانتخابات في زيمبابوي فوز الرئيس إمرسون منانجاجوا في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأسبوع الماضي وحصوله على 52.6 بالمئة من الأصوات.

وكان من المتوقع على نطاق واسع فوز منانجاجوا بولاية ثانية.

وحصل منافسه الرئيسي نلسون شاميسا من تحالف المواطنين من أجل التغيير على 44 بالمئة من الأصوات، وفقا لما ذكرته مفوضية الانتخابات.

وكان منانجاجوا قد تفوق على شاميسا بفارق ضئيل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في عام 2018.

وتولى منانجاجوا (80 عاما) السلطة بعد الإطاحة بروبرت موجابي في انقلاب عسكري عام 2017.