فوضى تفلّت السلاح تابع.. إصابة 9 في إطلاق نار في نيوجيرزي الأميركية

تستمر فوضى تفلّت السلاح في الولايات المتحدة الأميركية في الأماكن العامة، وتواصل حصد المزيد من الارواح البريئة.

في هذا الاطار، أعلنت الشرطة أن تسعة أشخاص بينهم طفل واحد على الأقل أصيبوا بالرصاص في نيوارك بولاية نيوجيرزي، الخميس.

وقال “راؤول” مالاف المتحدث باسم حكومة نيوارك إن المصابين نقلوا إلى مستشفيين قريبين، مضيفًا أنهم جميعا في حالة مستقرة ويعالجون جراء الإصابة بطلقات نارية.

ولم يتسن على الفور الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن الحادث الذي وقع بعد وقت قصير من السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

وكانت الشرطة قد أفادت قبل يوم بأن امرأة تبلغ من العمر 20 عاما كانت تدفع عربة طفلها في أحد شوارع مدينة نيويورك قُتلت برصاصة أصابتها في الرأس.

وذكرت الشرطة أن المرأة نقلت إلى مركز ميتروبوليان الطبي حيث توفيت متأثرة بجراحها، مضيفة أن طفلها لم يمسه سوء.

وفي مؤتمر صحفي قرب مكان الحادث في مانهاتن، ناشد إريك أدمز رئيس بلدية نيويورك بالمساعدة في ضبط مطلق النار.

وقال: “سنعثر على الشخص المتهم بارتكاب هذه الجريمة المروعة. سنجده ونقدمه للعدالة”.

في السياق، طلبت إدارة شرطة نيويورك على تويتر من السكان البقاء بعيدا عن المنطقة من أجل التحقيقات.