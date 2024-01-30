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"خلل غامض".. فوضى بنظام الوصفات الطبية في إسرائيل

منذ ساعتين
آخر تحديث: 30 - يناير - 2024 9:20 مساءً
خلل بنظام الوصفات الطبية في إسرائيل

خلل بنظام الوصفات الطبية في إسرائيل

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن خللا غامضا جعل مئات المرضى الإسرائيليين يتلقون وصفات علاج خاطئة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ونقلت مواقع إسرائيلية، بينها “والا” و”إسرائيل هايوم” و”ماكور ريشون”، عن الوزارة إقرارها بأن أغلب مستشفيات البلاد أصيبت بالخلل الغامض الذي أضر بنظام “كاميليون” التابع لشركة بالاسم نفسه والذي تستخدمه المستشفيات لوصف الأدوية للمرضى.

ولم تستبعد الوزارة تماما أن يكون هجوم سيبراني وراء الخلل الذي أصاب معظم مستشفيات البلاد الحكومية والخاصة، وأدى إلى وقوع أخطاء في الوصفات الطبية التي وزعت عشوائيا على المرضى أو في الجرعات المقررة لها، لكن شركة “كاميليون” استبعدت هذا الاحتمال، وأيضا فرضية خلل في برامجها الحاسوبية.

كما وعدت وزارة الصحة اﻹسرائيلية بتحقيق تنشر نتائجه في أقرب وقت.

وتحدث موقع “إسرائيل هايوم” عن خلل خطير كان المتضررون منه بالأساس المرضى الذين دخلوا المستشفى مرة ثانية خلال الشهرين الماضيين.

وتقول الوزارة إنه لا يعرف بعد متى بدأ الخلل ولا مصدره بالضبط، وإنها قد علمت به قبل 10 أيام، لكنها لا تستبعد أن تعود بدايته إلى شهرين كاملين.

وأوصت الوزارة المرضى ممن راجعوا المستشفيات خلال الشهرين الماضيين بتدقيق وصفاتهم الطبية وأدويتهم مع الأطباء.

يشار إلى أن عددا من المستشفيات الإسرائيلية تعرضت لهجمات سيبرانية خلال السنوات الأخيرة أدت إلى تعطيل منظومتها الصحية لمدة طويلة.

    المصدر :
  • الجزيرة

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