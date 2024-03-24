فوق البحر الأحمر.. القوات الأمريكية تشتبك مع 6 طائرات مسيرة للحوثيين

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس السبت أن القوات الأمريكية اشتبكت مع 6 طائرات مسيرة للحوثيين فوق جنوب البحر الأحمر، بعد أن أطلقت الحركة المتحالفة مع إيران أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن باتجاه ناقلة نفط تملكها جهة صينية.

وقالت القيادة في منشور على موقع أكس إن الحوثيين أطلقوا الصواريخ بالقرب من ناقلة النفط إم/في هوانغ يو التي ترفع علم بنما وتعود ملكيتها وإدارتها إلى جهة صينية.

وأضافت القيادة أن صاروخا خامسا أطلق على ناقلة النفط التي أصدرت نداء استغاثة. وأشارت إلى تعرض الناقلة لأضرار طفيفة واندلاع حريق على متنها ولكن تم إخماده. وأوضحت أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء ذلك.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية اشتبكت بعد ذلك مع ست طائرات مسيرة تحطمت خمس منها في البحر الأحمر وحلقت واحدة صوب المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.