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فوق الـ71 ألف دولار.. بيتكوين عند مستوى غير مسبوق

منذ ساعتين
شعار عملة بيتكوين

شعار عملة بيتكوين (رويتز)

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ارتفعت عملة بيتكوين إلى مستوى غير مسبوق اليوم الاثنين 11 آذار/مارس الجاري متجاوزة 71 ألف دولار مع استمرار فورة الإقبال على العملات المشفرة.

وأصبحت هيئة الرقابة المالية البريطانية أحدث جهة تنظيمية تمهد الطريق أمام منتجات تداول الأصول الرقمية بعد أن قالت اليوم الاثنين إنها ستسمح لمنصات التداول المعتمدة بإطلاق أوراق مالية متداولة مدعومة بالعملات المشفرة.

وصعدت بيتكوين 4.8 بالمئة إلى مستوى غير مسبوق بلغ 71677 دولارا في التعاملات الأوروبية، مما رفع مكاسبها هذا العام إلى نحو 70 بالمئة.

وتلقت أكبر عملة مشفرة في العالم دعما من توقعات خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام ومن موافقة تنظيمية صدرت في الولايات المتحدة الشهر الماضي على إدراج صناديق تداول بيتكوين في البورصات.

    المصدر :
  • رويترز

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