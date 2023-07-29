السبت 11 محرم 1445 ﻫ - 29 يوليو 2023 |
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فوق سوريا.. مسيّرة للتحالف تقترب "بما ينذر بالخطر" من مقاتلة روسيّة

منذ ساعة واحدة
احتكاك بين مقاتلات روسية وأميركية في سماء سوريا (أرشيفية)

احتكاك بين مقاتلات روسية وأميركية في سماء سوريا (أرشيفية)

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أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الأدميرال أوليج جورينوف، أنّ طائرة مسيرة تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا اقتربت بما ينذر بالخطر من طائرة عسكرية روسية طراز سو-34 صباح الجمعة، وفق ما نقلت عنه نقلت وكالة “تاس” الروسية للأنباء.

وأوضح جورينوف أنّ الحادث الذي شاركت فيه طائرة مسيرة من طراز إم.كيو-9 وقع فوق محافظة الرقة، وأضاف: “اتخذ الطياران الروسيان، اللذان أظهرا مهنية عالية، على الفور الإجراءات اللازمة لمنع الاصطدام بطائرة مسيرة تابعة للتحالف”.

ووردت أنباء من روسيا والولايات المتحدة في الأيام القليلة الماضية بخصوص وقائع مماثلة.

وأعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن طائرة روسية اقتربت “على نحو خطير” من طائرة أميركية مسيرة فوق سوريا في وقت سابق هذا الأسبوع، في انتهاك للبروتوكولات والمعايير الدولية القائمة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في إفادة صحافية: “طالعنا تقارير مبكرة عن طائرة مقاتلة روسية ثانية هذا الأسبوع، حلقت مقتربة على نحو خطير من طائرة مسيرة تابعة لنا كانت في مهمة لهزيمة تنظيم داعش”، وفق رويترز.

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