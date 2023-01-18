الأربعاء 25 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 18 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فولكر بيرتس: الحركات الموقعة على اتفاق جوبا ستواصل العملية السياسية

منذ 4 دقائق
فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان

فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان

A A A
طباعة المقال

قال فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان “يونيتامس” إن الأمم المتحدة ما زالت متفائلة بأن الحركات الموقعة على اتفاق جوبا ستسير مع العملية السياسية القائمة.

وأعرب في مقابلة، نشرت على موقع الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن التفاؤل إزاء الجهود الحالية لإيجاد مخرج للأزمة والشروع في مرحلة انتقالية جديدة “أكثر استدامة” في السودان.

وأكد بيرتس على أن من مصلحة هذه الحركات “أن تكون موجودة وأن تشارك في حكومة جديدة وتخطيط جديد لمرحلة انتقالية جديدة”.

وأضاف رئيس البعثة الأممية: “لكن المهم أيضا أن تكون هناك مشاركة واسعة للقوى المدنية من كل البلد”.

وأكد أن المرحلة الثانية والأخيرة في العملية السياسية الجارية في السودان “مهمة جدا ما دام الهدف منها الوصول إلى تسوية سياسية ستقود حتما إلى إنشاء حكومة مدنية ومرحلة انتقالية جديدة”.

وأشار بيرتس إلى أن هناك “أزمة ثقة” بين المدنيين والعسكريين، وبين القوى المدنية المختلفة وحتى بين قوى عسكرية وقوى مسلحة أخرى، لكنه وصف الأمر بأنه “طبيعي”، معلقا: “نحن نعمل في سياق صراع سياسي حاد”.

وأكد بيرتس على أهمية إعادة بناء الثقة بين المكونين المدني والعسكري في نطاق السماح للحق بالتظاهر السلمي دون استخدام العنف ضد المتظاهرين والتنسيق بين المتظاهرين والشرطة.

    المزيد من أخبار العالم

    مؤشر زلزال
    زلزال بقوة 5.6 درجة يهز شمال غرب ايران
    مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا
    مديرة صندوق النقد: المملكة العربية السعودية لها دور هام في ضمان أمن الطاقة
    علم اميركا
    نيويورك تايمز: الولايات المتحدة أرسلت ذخيرة مخزنة في إسرائيل لأوكرانيا

    الأكثر قراءة

    الدكتور باتريك مارديني
    الدولار الى 165000 ليرة في هذا التاريخ!
    لبنان
    بالأرقام ... إليكم عدد سكان لبنان والكثافة السكانية ومتوسط الأعمار
    الدولار
    كم بلغ سعر صرف "الدولار الأسود" اليوم؟