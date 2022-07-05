فولكسفاغن ستغلق أحد موقعيها للإنتاج في روسيا

قالت نقابة عمالية نقلا عن رسالة من فولكسفاغن إن الشركة الألمانية لصناعة السيارات ستغلق أحد موقعيها للإنتاج في روسيا حيث تقوم بتجميع سيارات بموجب عقد مع مجموعة جاز الروسية.

وكانت فولكسفاغن قد أعلنت في مارس آذار تعليق الإنتاج في موقعيها في كالوجا ونيجني نوفجورود حتى اشعار آخر وسط عقوبات غربية، وقالت إنها ستوقف صادرات المركبات إلى روسيا بأثر فوري.

ونقلا عن إعلان من فولكسفاغن إلى العاملين بالمصنع اليوم الثلاثاء، قالت نقابة عمالية لرويترز إن الشركة ستغلق عملياتها في نيجني نوفجورود حيث تقوم بتجميع بعض الطرز في المنشأة المملوكة لمجموعة جاز.

وامتنعت فولكسفاغن عن التعقيب على قرار وقف الإنتاج لكنها قالت إنها ستغلق مكتبها في نيجني نوفجورود من الخامس من يوليو تموز، مشيرة إلى “مستوى مرتفع للشكوك وعدم القدرة على التكهن بالاستئناف المحتمل للإنتاج.”

وهبطت مبيعات ثلاث شركات سيارات ألمانية بسبب نقص الرقائق الإلكترونية إضافة إلى تعطل سلاسل الإمداد،وفق بيانات رسمية.

وأعلنت شركة فولكس فاجن أنها باعت 78 ألفا و281 سيارة جديدة في الولايات المتحدة في الربع الثاني، بتراجع بنحو الثلث عن نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت شركة “بي إم دبليو” تراجعا حادا في المبيعات الأمريكية حيث باعت 78 ألفا و905 سيارات من العلامة التجارية “بي إم دبليو”، بتراجع بنسبة 18.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما تراجعت مبيعات شركة أودي التابعة لفولكس فاجن بنسبة 28% إلى 48 ألفا و49 سيارة في الأشهر الثلاثة التي انتهت بنهاية يونيو.