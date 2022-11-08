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فون دير لاين: دعونا نتجنب الطريق السريع إلى الجحيم

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 8 - نوفمبر - 2022 3:18 مساءً
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاينرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

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حثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الدول على تسريع تحركاتها لمواجهة تغير المناخ، وذلك في أثناء كلمتها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) في منتجع شرم الشيخ بمصر الثلاثاء.

وقالت “أزمة الوقود الأحفوري العالمية يجب أن تغير قواعد اللعبة، دعونا نتجنب الطريق السريع إلى الجحيم ونأخذ تذكرة (الطاقة) النظيفة إلى الجنة”، في إشارة إلى تصريحات أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة التي ألقاها الاثنين.

وفي بيان منفصل، قال شارل ميتشل رئيس المجلس الأوروبي إن روسيا اختارت أن تجعل من الطاقة “سلاحا لزعزعة الاستقرار الجماعي”.

    المصدر :
  • رويترز

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