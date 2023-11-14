الثلاثاء 30 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 14 نوفمبر 2023 |
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فيتش تخفض التصنيف الائتماني لأربعة بنوك مصرية

منذ 15 دقيقة
وكالة فيتش

وكالة فيتش

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خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لأربعة بنوك مصرية، من بينها أكبر بنك خاص في البلاد، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي وعلى استقرار الاقتصاد الكلي ووضع الدين الحكومي المرتفع بالفعل.

وخفضت فيتش في وقت متأخر من أمس الاثنين تصنيف كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وهي بنوك حكومية، وكذلك البنك التجاري الدولي الخاص إلى “B-” من “B”‭‭ ‬‬مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وخفضت فيتش في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني أيضا التصنيف الائتماني لمصر. وبالمثل، خفضت وكالتا موديز وستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني لمصر وللبنوك الأربعة إلى منطقة عالية المخاطر الشهر الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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