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فيتش ترفع تصنيف تركيا إلى ‭B+‬ بفعل تشديد السياسة النقدية

منذ 6 دقائق
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني

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رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لتركيا من ‭B‬ إلى ‭B+‬ (الجمعة 8-3-2024) وقالت إن تشديد السياسة النقدية من قبل أنقرة يساعد في مكافحة الاتجاهات التضخمية في البلاد.

يأتي تغيير التصنيف بعد أن أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة دون تغيير في فبراير شباط.

وقالت فيتش “يعكس تعديل التصنيف الثقة المتزايدة في متانة وفعالية السياسات التي جرى تطبيقها منذ التحول (تغير السياسة النقدية) في يونيو 2023”.

وبعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو أيار تخلت تركيا عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة غير التقليدية لصالح تشديد السياسة النقدية. ورفعت سعر الفائدة الرئيسي إلى 45 بالمئة من 8.5 بالمئة في يونيو حزيران الماضي.

وارتفع التضخم بعد ذلك إلى 67.07 بالمئة على أساس سنوي في فبراير شباط، متجاوزا التوقعات ومواصلا الضغط من أجل تشديد السياسة النقدية.

    المصدر :
  • رويترز

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