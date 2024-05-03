السبت 24 شوال 1445 ﻫ - 4 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيتش تعدل نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية

منذ 34 دقيقة
وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"

وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"

A A A
طباعة المقال

عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني (الجمعة 3-5-2024) النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية.

وأكدت الوكالة تصنيف مصر عند “-B”، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.

وفي مارس آذار، وافق صندوق النقد الدولي على دعم مالي موسع لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وقال مسؤول في صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن برنامج قروض الصندوق مع مصر من شأنه أن يساعد البلاد في خفض عبء ديونها تدريجيا.

وفي فبراير شباط، حصلت مصر على استثمار عقاري بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط.

وقالت فيتش إن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام.

وأضافت فيتش في بيان “ستكون مرونة الصرف أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي… وهو ما يعكس جزئيا مراقبتها الوثيقة في إطار‭ ‬ برنامج تسهيل الصندوق الممدد (الموقع بين مصر والصندوق) والذي يستمر حتى أواخر عام 2026”.

وعدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى “إيجابية” في أوائل مارس آذار، بينما أبقت تصنيفها دون تغيير بسبب ارتفاع نسبة الدين الحكومي وضعف القدرة على تحمل الديون مقارنة بنظيراتها.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الشرطة الكندية
الشرطة الكندية تعتقل ثلاثة هنود وتتهمهم بقتل زعيم سيخي
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
غوتيريش: "الصحافة البيئية" أصبحت مهنة خطيرة بشكل متزايد
"ستاندرد اند بورز" ترفع تصنيف تركيا إلى (+B)

الأكثر قراءة

تيك توك
توقيف طبيب في قضية "عصابة التيكتوكرز"
اختلاس مبلغ كبير من بنك موريتانيا المركزي
اختلاسات مالية في مصرف معروف.. والقضاء اللبناني يتحرك
حدود مالي والنيجر وبوركينا فاسو
الوضع خطير في النيجر.. قوات روسية تدخل قاعدة تتمركز فيها قوات أمريكية