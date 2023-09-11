فيتنام تبرم صفقة بقيمة 7.8 مليار دولار لشراء طائرات بوينغ الأمريكية

قال البيت الأبيض، الاثنين، إن‭‭ ‬‬قيمة صفقة أبرمتها شركة الخطوط الجوية الفيتنامية لشراء 50 طائرة من طراز 737 ماكس من شركة بوينغ الأمريكية 7.8 مليار دولار.

وأكد البيان قيمة الصفقة التي أوردتها رويترز أمس الأحد نقلا عن أحد المصادر.

وأشارت رويترز أيضا في وقت سابق إلى خطة بوينج لبيع الطائرات إلى الخطوط الجوية الفيتنامية.

وبحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، كانت فيتنام خامس أسرع أسواق الطيران نموا في العالم في عام 2022 عندما رفعت قيود السفر التي فرضت لمكافحة فيروس كورونا.

ويتوقع الاتحاد أن تقدم فيتنام خدمات النقل الجوي إلى 150 مليون مسافر بحلول عام 2035.

وأبرمت بوينغ أيضا صفقة مع شركة (فيت جيت) المنافسة لشركة الخطوط الجوية الفيتنامية لبيع 200 طائرة من طراز 737 ماكس.

ويزور الرئيس الأمريكي جو بايدن حاليا العاصمة الفيتنامية هانوي، ويستغل كبار المسؤولين التنفيذيين في بوينج هذه الفرصة لإقامة شراكات تجارية.