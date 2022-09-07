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فيتنام.. مقتل 12 شخصا في حريق

منذ 36 دقيقة
الأمن في فيتنام- أرشيفية

الأمن في فيتنام- أرشيفية

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أفادت وسائل إعلام رسمية، الأربعاء، أن ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 40 آخرون في حريق شب في حانة بجنوب فيتنام.

وذكرت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية أن الحريق اندلع في الحانة التي تقع في مقاطعة بينه دونج مساء الثلاثاء.

وقال التقرير إن 11 من بين الجرحى في حالة خطيرة.

ونقل التقرير عن شاهدة عرفت نفسها باسم كوينه “عندما اندلع الحريق، شعرت بالذعر الشديد وركضت بحثا عن الأمان ولا أتذكر كيف حدث ذلك”.

وأمر رئيس الوزراء فام مينه تشينه اليوم الأربعاء وزارة الأمن العام وسلطات المقاطعة بالتحقيق في سبب الحريق.

كما أمر تشينه المدن والمقاطعات في جميع أنحاء الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا برفع معايير السلامة في المنشآت المعرضة للحريق، بما في ذلك الحانات.

وتثير معايير الأمان المتراخية في الحانات مخاوف في فيتنام. ولقي ثلاثة من رجال الإطفاء حتفهم في حريق في حانة أخرى في هانوي الشهر الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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