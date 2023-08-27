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فيتنام.. مقتل 4 اشخاص في انهيار منجم فحم

منذ 7 دقائق
منجم فحم- تعبيرية

منجم فحم- تعبيرية

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ذكرت صحيفة تان نين الرسمية في فيتنام الأحد أن أربعة قتلوا في انهيار بمنجم للفحم في مركز كوان نين للتعدين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحادث وقع في وقت متأخر من مساء أمس السبت 26\8\2023 في منجم تديره وحدة تابعة لشركة مناجم الفحم الحكومية الفيتنامية فيناكومين.

وقالت إن فريق إنقاذ انتشل جثث أربعة من عمال المنجم.

ولم تذكر الصحيفة سبب انهيار المنجم. وفي مارس\آذار وقع حادث مماثل في منجم تديره ذات الوحدة دون أن يسفر عن سقوط قتلى.

ولا تزال الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا تعتمد إلى حد كبير على محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم كمصدر للطاقة.

وقالت فيناكومين العام الماضي إن حوادث المناجم أدت إلى مقتل 17 على الأقل من عمال المناجم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

    المصدر :
  • رويترز

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