فيتو "أمريكي" لمشروع قرار جزائري يدعو لـ هدنة إنسانية في غزة

استخدمت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء 20 فبراير/شباط 2024، حق النقض (الفيتو) بمجلس الأمن للمرة الثالثة منذ نشوب الحرب في غزة ضد مشروع القرار الجزائري الذي يطلب إعلان هدنة إنسانية فورية.

وفي وقت سابق اليوم، قال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع إنه ما من بارقة أمل على تحسن الوضع في قطاع غزة بعد شهر من الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأضاف بن جامع أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي لنظر مشروع قرار يدعو لوقف الحرب على غزة، أن “الصمت ليس خيارا ممكنا. حان الوقت للعمل فيما يخص الحرب على غزة”.

كما تابع القول “يتحمل أعضاء مجلس الأمن مسؤولية التصويت تأييدا لتدابير تلتزم بالسلم والأمن الدوليين”، مؤكدا أن مشروع القرار يمثل “موقفا مناصرا للحقيقة والإنسانية”.

وأشار المندوب الجزائري إلى أن التصويت لصالح مشروع القرار يمثل “دعما لحق الفلسطينيين في الحياة”، محذرا من أن التصويت ضد مشروع القرار “ينطوي على تأييد للعنف الوحشي والعقاب الجماعي المفروض على الفلسطينيين”.