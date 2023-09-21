الخميس 6 ربيع الأول 1445 ﻫ - 21 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيجي ترسل وفدا إلى إسرائيل قبل افتتاح سفارتها في القدس

منذ 34 دقيقة
علم فيجي

علم فيجي

A A A
طباعة المقال

قال مسؤولون من فيجي إن البلاد سترسل وفدا برئاسة نائب رئيس الوزراء فيلام جافوكا إلى إسرائيل هذا الشهر قبل افتتاح سفارة لها في القدس في عام 2024، تنفيذا لوعد انتخابي قطعه حزب جافوكا السياسي.

وقال المسؤولون إن وفدا كبيرا سيسافر على متن رحلة مستأجرة خصيصا لخطوط فيجي الجوية لحضور عيد المظلة في إسرائيل، الذي يستمر من 29 سبتمبر أيلول إلى السادس من أكتوبر تشرين الأول.

وذكرت متحدثة باسم مكتب رئيس وزراء فيجي أن بلادها ستفتتح سفارة في القدس العام المقبل.

وقالت لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني “إنشاء السفارة يمثل علامة بارزة في علاقات فيجي الدبلوماسية مع إسرائيل”.

ووافق رئيس وزراء فيجي سيتيفيني رابوكا على فتح سفارة في القدس لكسب دعم الحزب الليبرالي الديمقراطي الاجتماعي بزعامة جافوكا في تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات العامة التي اجريت في ديسمبر كانون الأول 2022، وهو اتفاق شهد أول تغيير للحكومة في فيجي منذ 14 عاما.

وافتتحت بابوا غينيا الجديدة المجاورة سفارة في القدس الشهر الماضي لتصبح الدولة الخامسة فقط التي لديها بعثة دبلوماسية كاملة في مدينة يعد وضعها من أكثر القضايا حساسية في الشرق الأوسط.

وانضمت بابوا غينيا الجديدة إلى الولايات المتحدة وكوسوفو وجواتيمالا وهندوراس في فتح سفارات لها في القدس، بينما تحتفظ معظم الدول بتمثيلها الدبلوماسي في مدينة تل أبيب الساحلية، المركز الاقتصادي الرئيسي لإسرائيل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية تفرض عقوبات على وزير الدفاع الكوري الشمالي
المؤشر نيكي الياباني
نيكي الياباني يغلق على انخفاض
قصف روسي على أوكرانيا- أرشيفية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بينها كييف.. هجمات جوية روسية على مناطق أوكرانية

الأكثر قراءة

كويكب يقترب من الأرض
قوّته تعادل 22 قنبلة ذرية.. "ناسا" تكشف موعد اصطدام كويكب بالأرض
مبنى صندوق الضمان
اعتصام أمام مركز الضمان الرئيسي.. ما هي أبرز المطالب؟
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد -أرشيفية
أمير قطر يُحذّر: الخطر أصبح محدقًا في لبنان!