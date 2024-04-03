فيدان وكاميرون يبحثان ملفي غزة وأوكرانيا

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الأربعاء، 3 نيسان/أبريل الجاري، آخر المستجدات الحاصلة في قطاع غزة الفلسطيني وأوكرانيا.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة البلجيكية بروكسل، الأربعاء، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأوضحت مصادر دبلوماسية تركية، أن فيدان وكاميرون تناولا خلال اللقاء الخطوات الواجب اتخاذها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.

وأطلع فيدان نظيره البريطاني على وجهة نظر أنقرة حول أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

كما بحث الوزيران آخر المستجدات المتعلقة بالحرب الأوكرانية الروسية، إلى جانب التعاون بين تركيا وبريطانيا في مجال الصناعات الدفاعية.