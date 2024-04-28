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فيدويو وصور.. حبات برد لم يسبق لها مثيل وسقوط ضحايا نتيجة إعصار عنيف جنوب الصين

منذ 43 دقيقة
حبات برد ضخمة لم يسبق لها مثيل في إعصار الصين

حبات برد ضخمة لم يسبق لها مثيل في إعصار الصين

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قتل 5 أشخاص وأصيب 33 آخرون جراء إعصار عنيف ضرب قوانغتشو عاصمة مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين ظهر أمس السبت، حسب السلطات المحلية.

وضرب الإعصار بلدة تشونغلوتان في منطقة باييون بالمدينة في حوالي الساعة 3 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، بينما سجلت محطة الأرصاد الجوية في قرية ليانغتيان، على بعد حوالي 2.8 كيلومتر من نقطة حدوث الإعصار، سرعة رياح قصوى بلغت 20.6 مترا في الثانية.

وخلص تحقيق أولي أجراه مكتب الأرصاد الجوية بالمقاطعة، إلى أن شدة الإعصار بلغت المستوى الثالث، أي أقل بمستويين من أعلى مستوى شدة وهو 5، وأنه تحرك لمسافة تقريبية تبلغ كيلومترا واحدا.

وتم إرسال رجال الإنقاذ من إدارة الطوارئ بالمدينة والطقس والحرائق ومحطات المياه والصحة بالإضافة إلى السكان المحليين إلى الموقع على الفور.

وحتى الساعة العاشرة مساء، اكتملت أعمال البحث والإنقاذ في الموقع بشكل أساسي. وتم نقل المصابين إلى المستشفى. وقالت السلطات إن 141 مبنى لمصانع تضررت، فيما لم تنهار أي منازل سكنية.

في غضون ذلك، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” اليوم الأحد، أن حبات برد يبلغ قطرها أكثر من 5 سنتيمترات سقطت في منطقة مدينة قوانغتشو.

وقالت الوكالة في بيان: “تحت تأثير السحب الحملية، وقع إعصار قوي في منطقة قوانغتشو وسقطت حبات برد كبيرة يبلغ قطرها أكثر من 5 سنتيمترات”.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتساقط حبات البرد والأمطار الغزيرة، إضافة إلى مشاهد مرعبة من الإعصار الذي اجتاح المنطقة.

 

 

 

 

 

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