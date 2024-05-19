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فيديو.. آخر مقطع للرئيس الإيراني في المروحية التي تحطمت في جبال أرسباران

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 19 - مايو - 2024 5:45 مساءً
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي

الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي

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تداول نشطاء على منصات التواصل آخر مقطع فيديو للرئيس الإيراني ووزير خارجيته في المروحية التي تحطمت في جبال وغابات أرسباران.

وتعرضت طائرة هليكوبتر ضمن موكب للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مكون من 3 طائرات، لحادث، اليوم الأحد، بحسب التلفزيون الإيراني الرسمي.

وأضاف أن الحادث وقع في محافظة أذربيجان الشرقية، مردفاً أن المروحية التي كانت تقل رئيسي هبطت “اضطرارياً”.

الظروف الجوية
كما أوضح أن فرق الإنقاذ تحاول الوصول إلى منطقة الحادث التي هبطت فيها الهليكوبتر في ظل الظروف الجوية السيئة.

بدوره أكد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي للتلفزيون الرسمي أن طائرة هليكوبتر في موكب رئيسي واجهت صعوبة في الهبوط.

وأضاف أن الظروف الجوية الصعبة تعرقل فرق الإنقاذ.

وزير الخارجية على متنها أيضاً
من جهتها أفادت وكالة “إرنا” أن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان من بين ركاب المروحية أيضاً.

ولفتت إلى أن المروحية تعرضت لحادث في “غابة ديزمار” بالمنطقة الواقعة ما بين وزرقان وجلفا في محافظة أذربيجان الشرقية.

طائرتان وصلتا بسلام
من جانبها ذكرت وكالة “تسنيم” أن بعض مرافقي رئيسي في المروحية تمكنوا من الاتصال بمركز إنقاذ، “وبالتالي تتزايد الآمال في انتهاء هذه الحادثة من دون خسائر في الأرواح”.

وأشارت إلى أن قافلة الرئيس كانت تضم 3 طائرات هليكوبتر، حيث وصلت طائرتان تقلان بعض الوزراء والمسؤولين بسلام إلى وجهتهما.

يذكر أن الرئيس الإيراني زار الأحد محافظة أذربيجان الشرقية حيث قام خصوصاً بتدشين سد رفقة نظيره الأذربيجاني إلهام علييف على الحدود بين البلدين.

    المصدر :
  • العربية
  • مواقع إلكترونية

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