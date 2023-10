فيديو.. أكثر من 20 قتيلاً في سقوط حافلة من على جسر في البندقية واحتراقها

قضى 21 شخصاً على الأقلّ، بينهم سيّاح أجانب، وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح مساء (الثلاثاء 3-1-2023* في البندقية بعد سقوط حافلة تعمل بوقود الميثان من على جسر واشتعال النار فيها، وفق سلطات المدينة ذات الشهرة العالمية والواقعة في شمال إيطاليا.

وقال لوكا زايا حاكم إقليم فينيتو وعاصمته البندقية إن “الحصيلة المؤقتة هي 21 ضحية على الأقلّ وأكثر من 20 شخصاً في المستشفى، كثرٌ منهم في حال خطرة للغاية”، واصفاً الواقعة بأنّها “مأساة ذات أبعاد كبرى”.

وأوضح على فيسبوك أنّ بين ضحايا الحادث “بعض القصّر”، مشيراً إلى أنّ “عمليات سحب الجثث والتعرّف عليها لا تزال جارية”.

من جهته، قال متحدث باسم بلدية المدينة إنّ بين الضحايا “سيّاحاً أوكرانيين”، فيما أفادت وكالة أنسا للأنباء بأنّ بين القتلى ألماناً وفرنسيين.

وبين الجرحى، بحسب المتحدّث باسم البلدية، ثلاثة أوكرانيين وألماني وفرنسي.

وتعليقاً على الحادث قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في منشور على منصّة إكس (تويتر سابقاً) “نحن على اتصال مع السلطات الإيطالية للتعرّف على أيّ ضحايا فرنسيّين محتملين”.

وقرابة الساعة 22,00 (20,00 ت غ)، كان عناصر الإطفاء لا يزالون يعملون في موقع حطام الحافلة المتفحّمة، وفق ما أفاد مصوّر في وكالة فرانس برس.

وتحطّمت الحافلة على أرض صلبة بين منطقتي ميستري ومارغيرا الواقعتين في إقليم فينيتو.

More than 20 people died in Italy when a bus fell from an overpass

The accident occurred in Mestre, a mainland quarter of Venice. During its descent, the bus broke through a fence, flew about 10 meters, fell onto the railway tracks and caught fire, as a result of which at least… pic.twitter.com/rAtBqE8WSf

— Jack Straw (@JackStr42679640) October 4, 2023