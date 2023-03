فيديو.. أمريكية تقتل 3 أطفال بإطلاق نار بمدرسة مسيحية خاصة في "تنيسي"

قتلت امرأة تبلغ من العمر 28 عاما ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين بالرصاص في إطلاق نار بمدرسة مسيحية خاصة في ناشفيل بولاية تنيسي الأمريكية اليوم الاثنين قبل أن تطلق الشرطة النار وتقتل المهاجمة.

وقال دون أرون المتحدث باسم شرطة ناشفيل للصحفيين إنهم بدأوا يتلقون بلاغات عن أحد يطلق النار عند مدرسة كوفينانت في الساعة 10:13 صباحا بالتوقيت المحلي. وسمع أفراد الشرطة دوي إطلاق نار قادم من الطابق الثاني للمدرسة.

وذكر أرون أن مطلقة النار كانت تحمل على الأقل بندقيتين شبه آليتين ومسدسا. وأطلق شرطيان من فريق مكون من خمسة أفراد النار عليها فيما وصفه أرون بأنه بهو وماتت بحلول الساعة 10:27 صباحا بالتوقيت المحلي.

وقالت الشرطة إن مطلقة النار امرأة تبلغ من العمر 28 عاما من ناشفيل. وكانت الشرطة قد قالت في وقت سابق إن المهاجمة مراهقة على ما يبدو، دون أن تعلن عن هويتها.

وأصبحت عمليات إطلاق النار العشوائي المميتة أمرا شائعا في الولايات المتحدة، لكن أن تنفذ امرأة الهجوم يعد غير معتاد. وأربعة فقط من أصل 191 عملية إطلاق نار عشوائي منذ عام 1966 نفذتها مهاجمة، وذلك بحسب قائمة مركز ذا فايولنس بروجكت، أو مشروع العنف، وهو مركز أبحاث غير ربحي.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن دعا الكونجرس إلى تمرير حظر على الأسلحة الهجومية.

وقال بايدن متحدثا في البيت الأبيض “علينا أن نبذل المزيد من الجهد لوقف العنف المسلح. إنه يمزق مجتمعاتنا. أدعو الكونجرس مجددا إلى تمرير حظري الخاص بالأسلحة الهجومية”.

ودعا بايدن مرارا إلى حظر جديد للأسلحة الهجومية وقواعد أكثر صرامة تحكم مبيعات الأسلحة، وهي إجراءات تحتاج إلى تصديق من الكونجرس.

ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب، وقال مشرعون بارزون إن إقرار تشريع جديد في هذا الصدد مستبعد هذا العام.

وقال جون هاوزر المتحدث باسم مستشفى مونرو كاريل جونيور للأطفال في فاندربيلت في بيان إنه أُعلنت وفاة ثلاثة تلاميذ بعد وصولهم إلى المستشفى مصابين بطلقات نارية. وأفادت الشرطة بأن المهاجمة أطلقت النار على ثلاثة من العاملين فأردتهم قتلى.

وقال أرون إن أحدا لم يصب بطلقات نارية عدا القتلى.

وطُلب من أولياء الأمور التجمع عند كنيسة قريبة.

ووفقا للموقع الإلكتروني للمدرسة التي تأسست في عام 2001، تتبع كوفينانت كنيسة العهد المشيخية في ناشفيل وتضم حوالي 200 طالب. وأفادت قناة تلفزيونية محلية بأن المدرسة تخدم مرحلة ما قبل المدرسة وحتى طلاب الصف السادس ونظمت برنامجا تدريبيا عمليا على الرماية في عام 2022.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين قبل أن يتحدث بايدن “كم من الأطفال يجب أن يُقتلوا قبل أن يتدخل الجمهوريون في الكونجرس ويتصرفوا لتمرير حظر الأسلحة الهجومية وسد الثغرات في نظام التحقق من خلفية (حائزي الأسلحة) أو المطالبة بالتخزين الآمن للأسلحة؟”

