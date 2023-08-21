فيديو.. أمطار "هيلاري" تبتلع السيارات في كاليفورنيا

استعد المسؤولون في جنوب كاليفورنيا (الاثنين 21-8-2003) لتلقي تقارير عن أضرار جسيمة ربما وقعت الليلة الماضية بسبب العاصفة المدارية هيلاري بعد أن تسببت في فيضانات عارمة شرقي وغربي لوس انجليس عندما اجتاحت اليابسة قبل يوم.

وخفضت هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية تصنيف هيلاري من إعصار إلى منخفض مداري، إلا أن حاكم الولاية جافين نيوسم أعلن حالة الطوارئ في معظم مناطق جنوب كاليفورنيا وصدرت تحذيرات من حدوث فيضانات حتى الساعة الثالثة صباحا على الأقل (1000 بتوقيت جرينتش) اليوم الاثنين في منطقة معتادة بشكل أكبر على الجفاف.

وقال خبراء الأرصاد إن المناطق الجبلية والصحراوية يمكن أن تشهد هطول 12 إلى 25 سنتيمترا من الأمطار، وهي كميات تسقط على الصحاري عادة في غضون عام.

واجتاحت العاصفة شبه جزيرة باخا كاليفورنيا في المكسيك شمالا،ولقي شخص واحد حتفه ووردت أنباء عن حدوث سيول في شبه الجزيرة حيث غمرت المياه بعض الطرق.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي سيولا عارمة تتدفق في الشوارع التي تحولت إلى أنهار.

وعبرت الرياح الحدود بعد ظهر أمس الأحد، وضربت مقاطعة سان دييجو لتكون أول عاصفة مدارية تشهدها على الإطلاق.

وأمرت السلطات في مقاطعة سان برناردينو الواقعة شرقي لوس انجليس بإخلاء بلدات في الجبال والوديان حيث أظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي سيولا من المياه والطين والصخور.

وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن الوكالات الاتحادية بنقل الأفراد والإمدادات إلى المنطقة المتضررة بعد استعدادات قام بها المسؤولون المحليون على مدى أيام.