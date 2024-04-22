فيديو.. أنباء أولية عن عملية دهس قرب مدينة القدس المحتلة

أصيب إسرائيليين اثنين وفق أنباء أولية في عملية دهس قرب مدينة القدس المحتلة اليوم الاثنين 22 نيسان/أبريل الجاري.

وبحسب الإسعاف الإسرائيلي أصيب إسرائيليين اثنين بجروح طفيفة في ما يشتبه أنها عملية دهس بالقدس الغربية.

وذكرت المصادر ذاتها أن حادثة الدهس وقعت قرب محطة الحافلات المركزية غرب القدس المحتلة، فيما تزعم الشرطة الإسرائيلية أنها تطارد شخصين يشتبه بتنفيذهما عملية دهس بالقدس الغربية في موقعين متقاربين.

وأظهرت صورة نشرتها شرطة الاحتلال العثور على سلاح في موقع الدهس بالقدس المحتلة، حيث تجري قوات الاحتلال عمليات تفتيش في المنطقة.

وتتصاعد وتيرة العمليات النوعية في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة قبل نحو ستة أشهر مع تكثيف المداهمات الإسرائيلية وزيادة هجمات الفلسطينيين في الشوارع.

ويأتي ذلك في وقت يصعد فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال وقتل في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على وقع حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.